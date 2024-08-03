В Музее военно-морской славы Кронштадта открылась выставка фотографий дикой природы России

В Музее военно-морской славы в Кронштадте открылась выставка, приуроченная к 10-летию фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В экспозиции представлены лучшие снимки победителей медиапроекта, сообщает «Российская газета».





В рамках выставки можно увидеть 148 финальных фотографий конкурса, выбранных из более чем 730 тысяч снимков, присланных 110 тыс. участников из 50 стран. Некоторые фотографии «оживают» на большом экране благодаря современным технологиям.





Каждый зал выставки посвящен различным номинациям конкурса. В разделе «Искусство дикой природы» и «Пейзаж» можно увидеть уникальные кадры, такие как «глаз дракона» из скал на острове Аскольд и рассвет на острове Джека Лондона в Магаданской области. Здесь же представлены виды Сулакского каньона в Дагестане, камчатские вулканы под звездным небом и живописные горы Карачаево-Черкесии.





В других залах выставки демонстрируются дикие животные и подводные обитатели в самых неожиданных ракурсах. Аквасъемка представлена кадрами дельфинов Черного моря и щуки среди кувшинок Зеленого озера в Марий Эл. Некоторые фотографии запечатлели китов Охотского моря.





Отдельная часть выставки посвящена макрофотографии.





Посетители выставки также могут изучить пейзажи определенного региона, выбрав нужную точку на интерактивной карте.









Фото: Pixabay.com