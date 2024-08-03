Фотовыставка «Астана — моя любовь» открылась в Москве

Делегация из Астаны открыла фотовыставку «Астана — моя любовь» в Люблинском парке. После церемонии для казахстанских гостей провели экскурсию по дворцу Н.А. Дурасова в усадьбе Люблино, передает ТАСС.





На выставке представлены фотографии знаковых мест столицы Казахстана, включая мост Архар, центральную мечеть Астаны — самую большую в Центральной Азии, и монумент Бейтерек. По словам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, монумент высотой 97 метров символизирует 1997 год, когда столица была перенесена из Алма-Аты в Акмолу (так называлась Астана в 1992-1998 годах).





«Наша дружба, сотрудничество всегда продолжалось и проходило на самом высоком уровне», — отметил депутат астанинского маслихата, присутствовавший на открытии.





Открытие выставки стало частью Дней культуры Астаны в Москве — за три дня казахстанская сторона показала два спектакля, провела две встречи с представителями правительства и бизнеса, а завершит программу гала-концерт в Доме музыки, о чем ранее сообщала газета « Культура ».









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