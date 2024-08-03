В Нижнем Новгороде пройдут спектакли фестиваля «Специфик»

С 2 по 4 и с 9 по 11 августа — в Нижнем Новгороде будет проходить театральный фестиваль «Специфик». В афише спектакли в жанре сайт-специфик, передает «Российская газета».





Особенность жанра — в том значении, которое придается месту, где играется постановка, поскольку, как правило, перенести действо в другое пространство совершенно невозможно.





Для спектаклей фестиваля «Специфик» режиссеры выбрали самые разные локации: локомотивное депо завода «Красное Сормово», старинную гостиницу Ермолаевых, дом-коммуну «Культурная революция», пристань Стрелка, колесо обозрения.





Первый блок спектаклей будет посвящен русской классике: «Последние» по пьесе Максима Горького в постановке Сойжин Жамбаловой, «Карамазов» по роману Федора Достоевского в интерпретации Ивана Пачина, «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана под руководством Арсения Мещерякова и «Фро» по рассказу Андрея Платонова, поставленный Владимиром Золотарем.





Также фестиваль представит цикл экспериментальных постановок, где режиссеры предложат свои оригинальные видения и интерпретации характерных особенностей Нижнего Новгорода.









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