Казахстан планирует открыть культурный центр в Москве

Посольство Казахстана в России совместно с министерствами иностранных дел обеих стран обсуждает открытие казахстанского культурного центра в Москве, сообщает ТАСС.





Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что посольство активно работает над созданием культурного центра в Москве. Эта инициатива осуществляется в сотрудничестве с мэрией Москвы и министерствами иностранных дел Казахстана и России. Абаев выразил уверенность, что это станет значимым шагом в развитии культурных связей между двумя странами.







Кроме того, вспомнив реакцию публики на спектакли и концерты, которые Казахстан подготовил для российской столицы, он заявил, что хотел бы проведения на постоянной основе концертов, которые прошли в рамках Дней Астаны в Москве.





С 31 июля по 2 августа в Москве прошли мероприятия, посвященные Дням культуры Астаны. В программе были спектакли «Кыз Жибек» и «Гаухартас», деловые встречи представителей бизнеса и правительств Астаны и Москвы, фотовыставка «Астана — моя любовь» и гала-концерт в Московском международном доме музыки.









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