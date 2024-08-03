В Луганском краеведческом музее откроется новая выставка, посвященная истории ЛНР

С 3 августа в Луганском краеведческом музее можно будет увидеть новый документальный проект «История ЛНР». Основная цель проекта — показать, что Донбасс всегда был частью Русского мира, и помочь региону интегрироваться в современные российские реалии, сообщает «Российская газета».





Обширные исследования исторических документов и экспедиции на освобожденные территории стали основой для создания выставки.





В экспозиции «История ЛНР» будут представлены личные вещи ополченцев, военнослужащих Народной милиции, мирных жителей ЛНР. В течение полутора лет в музее работает постоянная выставка «Становление государственности ЛНР».





Создатели проекта подчеркивают, что главная задача экспозиции — сохранить историческую правду и объяснить неразрывное единство России и Луганщины.









Фото: скриншот Youtube