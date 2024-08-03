В Архангельской области стартовал мультиформатный фестиваль «10 меридиан»

Первый мультиформатный фестиваль «10 меридиан» открылся на озере Боровом близ Няндомы на юге Архангельской области, сообщает ТАСС.





Фестиваль открылся выступлением оркестра баянистов и аккордеонистов «Маэстро» под руководством Андрея Никулина. В тот же вечер был презентован необычный музыкальный альбом «Хор да рэп-фольклор», созданный Шалакушским народным хором, ансамблем «Субботея» и участниками школы рэпа.





В программе смотра фольклор и рэп, классическая и новейшая музыка, джаз и рок. В фестивале принимают участие композитор Олег Гудачев, обладатель «Золотой маски» Петр Главатских, музыкант Павел Артемьев, Московский ансамбль современной музыки, Алексей Горшенев и группа Zventa Sventana.





Финал проекта совпадет с Днем железнодорожника — главным праздником Няндомы, история которой началась 128 лет назад со строительства Северной железной дороги.





Посетителей ждут камерные детские спектакли, мастер-классы по северным ремеслам, арт-терапия и спортивные мероприятия, включая экстремальный забег «Гонка железных мамонов». Также на фестивале работает фуд-корт, где можно попробовать блюда северной кухни.





Организаторами фестиваля выступили Детская школа искусств Няндомы и Автономная некоммерческая организация «Северный Север». Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, правительства Архангельской области, губернатора Александра Цыбульского, регионального проекта «Комфортное Поморье», министерства культуры Архангельской области и администрации Няндомского округа.