«Зарядье» станет главной культурной площадкой форума-фестиваля «Москва 2030»

В парке «Зарядье» начались два масштабных фестиваля «Культурный город» и «Город света», организованные департаментом культуры Москвы, сообщает «Российская газета».





С 1 августа по 8 сентября парк «Зарядье» станет площадкой для фестивалей «Культурный город» и «Город света». Участники из 11 стран, включая Россию, Японию, Францию и Китай, представят свои работы и выступления.





«Зарядье» украсили 20 футуристических инсталляций современных цифровых художников — участников фестиваля медиаарта «Город света». Специально для фестиваля построена самая инновационная в истории парка сцена. Для гостей площадки выступят Дмитрий Маликов и Игорь Бутман, группа «Сироткин» и «Хор Турецкого», Юрий Башмет и Никола Мельников, Валентина Лисица и многие другие известные артисты.





Программа фестиваля «Культурный город» включает более ста мероприятий: музыкальные выступления, театральные спектакли, показы мод и киносеансы. Среди событий — голографический музыкальный эксперимент «Никола Мельников & Octo AI Ensemble» и выступление битбоксеров YA NA HA с неоклассическим оркестром.









Фото: скриншот Youtube