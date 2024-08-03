В Кирове открылся фестиваль «На семи холмах»

В Кирове стартовал фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах», приуроченный к 650-летию города. В фестивале примут участие порядка 100 российских артистов, сообщает ТАСС.





По информации пресс-службы правительства области, фестиваль будет проходить до 11 августа. Зрителей ждут 11 спектаклей с участием знаменитых актеров. Также в течение всего фестиваля на Театральной площади будет работать кинотеатр под открытым небом.





Посмотреть отечественные фильмы, многие из которых еще не вышли в широкий прокат, смогут все желающие.





В пятницу на Театральной площади по красной дорожке прошли Наталья Варлей, Игорь Христенко, Александр Панкратов-Черный, Татьяна Судец, Екатерина Семенова и Прохор Дубравин. Гала-концерт состоялся в Кировском драматическом театре.





Заместитель председателя правительства области Светлана Шумайлова приветствовала участников и гостей фестиваля, отметив, что этот юбилейный год для города наполнен множеством значимых событий, таких как гастроли Большого театра и творческие встречи.









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