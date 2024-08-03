Виртуальный тур по Главному штабу Эрмитажа стал доступен для россиян

Эрмитаж выложил на своем сайте обновленный виртуальный тур по второму этажу Главного штаба. Теперь пользователи могут бесплатно исследовать парадную лестницу, атриумы, залы-трансформеры и залы Министерства финансов Российской империи, сообщает «Родина».





В тур вошла одна из первых экспозиций Главного штаба — дар коллекции современного прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США): 1948-2013.





Также посетители могут ознакомиться с экспозицией эпохи модерна, коллекцией западноевропейских шпалер XIX-XX веков и искусством народов Африки.





На сайте представлены 35 панорам с подробными комментариями и 205 изображений экспонатов с аннотациями. Дополнительно к экскурсии предлагаются видеорассказы хранителей о тотальной инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых «Красный вагон» и экспозиции «Фарфоровая пластика Инны Олевской».









Фото: скриншот Youtube