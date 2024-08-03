Тайский фестиваль открылся в саду «Эрмитаж»

Фестиваль тайской культуры стартовал в саду «Эрмитаж», мероприятие можно будет посетить до 4 августа. Посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават принял участие в церемонии открытия, передает ТАСС.





На открытии фестиваля посол отметил: «В этом году исполняется 10 лет со дня проведения первого тайского фестиваля в Москве. Вот уже 10 лет, как мы отправились в путешествие, цель которого создать возможность познакомиться с образцами тайской культуры в сердце России. Сегодня тайский фестиваль в Москве превратился в ежегодное культурное мероприятие, свидетельство неизменной дружбы и сотрудничества между нашими странами, регионами и нашими людьми».





После официального открытия, в ходе которого Вонгсинсават и его коллеги перерезали золотистую ленту, на сцене выступили национальные ансамбли из Таиланда и России.





В течение трех дней посетители сада «Эрмитаж» будут знакомиться с тайской культурой и кухней. На площадке фестиваля состоятся демонстрации приготовления популярных тайских блюд, мастер-классы по боевым искусствам и рукоделию. Помимо традиционных позиций, на тематическом фуд-корте гости смогут попробовать экзотические фрукты, а на стендах, отведенных под тайский рынок, — купить сувениры и одежду.









Фото: скриншот Youtube