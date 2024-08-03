Ольга Любимова оценила ход реставрационных работ на Ставрополье

Министр культуры РФ Ольга Любимова побывала на объектах капитального ремонта и реставрации в Ставропольском крае, включая Дом культуры станицы Бекешевской и Северо-Кавказскую государственную филармонию имени В. И. Сафонова, где под слоями краски была обнаружена художественная роспись, сообщается в ТГ-канале Ольги Любимовой.





Она также посетила Детскую музыкальную школу имени С. В. Рахманинова и многофункциональный центр «Россия» в Кисловодске, а также побывала в детской музыкальной школе города Лермонтова, где недавно завершился капитальный ремонт.





«Восхищает особое отношение региона к образовательным творческим учреждениям и то, как бережно коллеги относятся к сочетанию новейших технологий и сохранения памяти о прошлом», — отметила министр.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой



