Библиотека иностранной литературы провела телемост с преподавателями и студентами из Индии

В Овальном зале Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино состоялся четвертый, телемост «Чтение — вот лучшее учение» между Россией и Индией, посвященный Александру Пушкину, сообщает сайт Минкультуры России.





Телемост этого года, организованный Библиотекой и TV BRICS, стал самым масштабным по числу участников. В нем приняли участие студенты из 20 вузов 10 штатов Индии, изучающие русский язык.





На церемонии открытия выступили атташе Посольства России в Индии Михаил Анциферов и директор Русского Дома в Нью-Дели Елена Ремизова, которые подчеркнули важность таких мероприятий для укрепления культурных и образовательных связей между нашими странами.





Мария Белоколенко, заместитель генерального директора по библиотечной работе, рассказала о кругах чтения Пушкина и показала старинные книги, которые могли быть в руках поэта. В фонде библиотеки произведения Пушкина представлены на 41 языке, включая хинди, бенгали, гуджарати и другие индийские языки.





Профессор Чаранджит Сингх отметил важность творчества Пушкина для индийских студентов, изучающих русский язык. В ходе телемоста обсуждались составляющие счастья по Пушкину: творчество, природа, любовь, семья, друзья и единомышленники. Студенты из Индии поделились своим пониманием счастья, схожим с пушкинским видением.





Мероприятие завершилось декламацией стихов Пушкина студентами из различных индийских вузов.









Фото: сайт Минкультуры России