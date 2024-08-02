В прокат вышел криминальный триллер «Герцогиня»

Криминальный триллер «Герцогиня» вышел в российский прокат. Режиссером фильма выступил Нил Маршалл.





Создатель ленты известен по работе над сериалами «Черные паруса», «Игра престолов», «Ганнибал», «Мир Дикого Запада». В фильме сыграли Шарлотта Кирк, Колм Мини, Шон Пертуи, Стефани Бичем и другие британские актеры.





По сюжету Скарлетт, известная как Герцогиня, подмяла под себя весь бизнес контрабанды алмазов. Женщина оставила за собой кровавый след и нажила множество врагов. Теперь героине предстоит еще больше запачкать руки, чтобы остаться на вершине криминального мира.





Прокатчиком триллера в России выступает Global Film. Премьера фильма в мире состоится 8 августа.









Фото: YouTube