В Суздале пройдет ежегодный Дербеневский фестиваль

Ежегодный Дербеневский фестиваль пройдет 3 августа в Суздале. Событие посвящено поэту-песеннику Леониду Дербеневу, чье детство прошло в окрестностях города.





Музыкальные вечера в его честь стали традицией для Суздаля. В Улово несколько лет подряд приезжали с выступлениями артисты эстрады из Москвы и Владимирской области. Здесь проходили ежегодные Дербеневские посиделки.





Артисты исполняли песни на стихи поэта из известных кинолент. Зрители слушали произведения из «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы», «Земли Санникова», «Чародеев».





В этот раз фестиваль пройдет в амфитеатре ГК «Пушкарская Слобода». Вход на мероприятие будет свободным. Перед зрителями выступит композитор и бард Евгений Фокин, соавтор поэта.









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