Вышли первые кадры мультфильма «Ленивая семейка»

Кинокомпания Capella Film представила дебютный трейлер к мультфильму «Ленивая семейка». В ролике зрители могут увидеть, как главные герои переезжают в мегаполис и знакомятся с хитрым гепардом по имени Долли.





Согласно сюжету, ураган разрушает дом и ресторан семейки ленивцев, в результате чего они решают переехать в большой город. В мегаполисе ленивцы открывают закусочную на колесах, которая быстро завоевывает популярность. Однако их успех вызывает зависть у конкурентов. Гепард Долли, используя хитрость, похищает семейную книгу рецептов, что заставляет ленивцев действовать быстро, чтобы вернуть своих клиентов.





Премьера мультфильма «Ленивая семейка» ожидается в кинотеатрах России в сентябре. Точная дата пока не разглашается.









Фото: YouTube