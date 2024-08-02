Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале в Петербурге

Телеведущий Иван Ургант станет участником музыкального фестиваля «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступает одноименный благотворительный фонд.





Согласно афише на сайте фестиваля, событие пройдет 21 августа. Площадкой для его проведения станет Севкабель Порт.





Иван Ургант выступит с музыкальным номером. Однако телеведущий использует сценический псевдоним. Зрителям представят его как Гришу Урганта.





В программе телеведущего описали неоднозначно. В афише говорится, что выступит певец, «о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый».









Фото: YouTube