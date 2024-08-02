Ольга Любимова раскрыла программу нового кинофестиваля Ferrum

02.08.2024
Министр культуры России Ольга Любимова представила в Железноводске Ставропольского края новый кинофестиваль Ferrum-24. Подробностями программы она поделилась в Telegram-канале.
Ольга Любимова подчеркнула, что жителей и гостей города-курорта в сентябре ждет большой праздник, на который можно прийти всей семьей.
«На открытии и закрытии смотра зрители увидят киноконцерты, посвященные творчеству Владимира Высоцкого и юбилею Леонида Гайдая», — отметила
министр.
Гостей фестиваля ждет цикл показов победителей и призеров российских кинофестивалей 2023 и 2024 годов, а также программа, посвященная экранизациям художественных произведений. В рамках смотра молодое поколение познакомится с историческим наследием России через ленты «Чапаев», «Адмиралъ» и «Блиндаж».
Помимо показов фильмов, на фестивале состоятся творческие встречи и мастер-классы. Студенты ГИТИСа представят киномюзикл «Джаз. Девушки. И не только…». Министр анонсировала модное дефиле у Пушкинской галереи по мотивам образов из советских фильмов. В разных уголках Железноводска будут работать интерактивные площадки.
Фестиваль пройдет с 26 по 29 сентября. На открытии зрителей ждет киноконцерт
, где выступят звезды театра и кино.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой