Ольга Любимова раскрыла программу нового кинофестиваля Ferrum

Министр культуры России Ольга Любимова представила в Железноводске Ставропольского края новый кинофестиваль Ferrum-24. Подробностями программы она поделилась в Telegram-канале.





Ольга Любимова подчеркнула, что жителей и гостей города-курорта в сентябре ждет большой праздник, на который можно прийти всей семьей.





«На открытии и закрытии смотра зрители увидят киноконцерты, посвященные творчеству Владимира Высоцкого и юбилею Леонида Гайдая», — отметила министр.





Гостей фестиваля ждет цикл показов победителей и призеров российских кинофестивалей 2023 и 2024 годов, а также программа, посвященная экранизациям художественных произведений. В рамках смотра молодое поколение познакомится с историческим наследием России через ленты «Чапаев», «Адмиралъ» и «Блиндаж».





Помимо показов фильмов, на фестивале состоятся творческие встречи и мастер-классы. Студенты ГИТИСа представят киномюзикл «Джаз. Девушки. И не только…». Министр анонсировала модное дефиле у Пушкинской галереи по мотивам образов из советских фильмов. В разных уголках Железноводска будут работать интерактивные площадки.





Фестиваль пройдет с 26 по 29 сентября. На открытии зрителей ждет киноконцерт , где выступят звезды театра и кино.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой