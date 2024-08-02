Дмитрий Шишанов стал новым главным режиссером театра кукол «Сказка» в Барнауле

Министерство культуры Алтайского края объявило о назначении Дмитрия Шишанова, более известного как Дмитрий Ши, главным режиссером театра кукол «Сказка». Он является членом Союза театральных деятелей РФ.





Режиссер имеет за плечами немало достижений. Шишанов стал номинантом на национальную театральную премию «Золотая маска» в 2019 году за спектакль «Ангелочек» в категории «Лучшая режиссерская работа», а в 2023 году удостоился премии С.Ф. Железкина за спектакль «Корова» Курганского театра кукол «Гулливер» в номинации «Лучший спектакль театра кукол для взрослых».







Шишанов получил образование в Белорусской государственной академии искусств по специальности «режиссер театра кукол». В настоящее время он продолжает учиться в школе «Художественные руководители театров Будущего» под руководством Сергея Безрукова.





Также театральная труппа пополнилась новыми актрисами. К творческому коллективу присоединились Елена Шишанова и Юлия Пудовкина.









Фото: YouTube