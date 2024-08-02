Вышел русскоязычный ролик к сериалу «Дюна: Пророчество»

Вышел русскоязычный трейлер сериала «Дюна: Пророчество». Фильм станет приквелом к знаменитой франшизе.





В основу сериала лег роман «Сестричество Дюны» писателей Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона. Трейлер на русском языке представил YouTube-канал Kinoman.





Действие сериала разворачивается за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта. Проект расскажет о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, поставившими под угрозу будущее человечества. Героини основывают легендарную секту Бене Гессерит.





Шоураннером и исполнительным продюсером проекта стала Элисон Шапкер. Режиссурой займутся Анна Ферстер, Джон Камерон и Ричард Дж. Льюис.





Премьера сериала состоится в ноябре 2024 года на стриминговой платформе HBO Max. Точная дата выхода первой серии пока не раскрывается.









Фото: YouTube