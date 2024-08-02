Тюменский драмтеатр выпустил афишу с портретом арестованного директора

Тюменский драматический театр выпустил афишу с портретом арестованного директора Сергея Осинцева. Об этом информирует URA.RU.





По данным источников, приближенных к Тюменскому концертно-театральному объединению, решение о выпуске афиши не было согласовано с вышестоящим руководством. Инсайдеры указывают на «развязность» подчиненных директора департаменты культуры Тюменской области Елены Майер.





В департаменте не оставили без внимания инцидент. Здесь сослались на закон РФ, согласно которому организации исполнительских искусств и музеи вправе самостоятельно устанавливать элементы оформления билетов. В департаменте культуры региона подчеркнули, что это распространяется на проводимые учреждениями зрелищные мероприятия.





Ранее директора Тюменской драмы Сергея Осинцева арестовали. Поводом послужили подозрения в коррупции, которые пали на главу учреждения.









Фото: YouTube