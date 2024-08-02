В Новом Херсонесе появится диорама о крещении дружины князя Владимира

В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» откроется новая диорама, посвященная крещению русской дружины во времена князя Владимира. Длина полотна составит 35 метров, оно станет одним из главных экспонатов Музея античности и Византии.





Как сообщили представители комплекса, диораму под названием «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе» создадут военные художники студии имени Грекова. Полотно отобразит важный исторический момент, который произошел после крещения самого князя. Эпизод занимает значительное место в истории Руси и в формировании ее национального самосознания.





Автором произведения выступит художник Павел Рыженко. Размеры диорамы составят 35 на 5 метров. Кроме художественной части, планируется обустроить предметный план, который усилит визуальный эффект и позволит зрителям более глубоко погрузиться в атмосферу эпохи и почувствовать себя участниками тех великих событий.





Это не первая диорама в Севастополе. В 1905 году, в честь полувекового юбилея сражения, открылась панорама, посвященная защите Малахова кургана и Корабельной стороны в ходе штурма 6 (18) июня 1855 года. Несмотря на то, что здание с произведением пережило бои во время Великой Отечественной войны, сама панорама была повреждена. В настоящее время в Севастополе демонстрируют написанную после войны панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Также на Сапун-горе, где в 1944 году проходили решающие сражения за освобождение города от оккупации, была создана диорама с лентообразной композицией и передним предметным планом.









Фото: Новый Херсонес / YouTube