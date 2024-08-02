В Железноводске откроется выставка советских плакатов

В Железноводске в рамках кинофестиваля Ferrum-24 пройдет выставка советских плакатов. Генеральный продюсер смотра Наталья Мокрицкая сообщила об этом на пресс-конференции регионального информационного центра «ТАСС Кавказ».





Мокрицкая уточнила, что совместно с Госфильмофондом России организаторы готовят несколько мероприятий. Она подчеркнула, что выставка советских плакатов будет интересна как взрослым, так и молодежной аудитории, ведь такие плакаты представляют собой произведения искусства.





Кроме того, Госфильмофонд России предоставит кинопленки для архива, которые продемонстрируют в рамках серии показов. Для зрителей подготовят различные кинопрограммы. В программу «Великие полководцы России» войдет фильм «Чапаев», который представят звезды кино. Они расскажут о значении картины для старшего поколения, а также о других известных фильмах, таких как «Адмиралъ» и «Блиндаж».





Кинофестиваль также предложит программу экранизаций «Любимые книги на экране» и программу «Новое кино России», которая представит фильмы, ставшие победителями отечественных кинофестивалей. В рамках программы запланирована «Сериальная ночь», где зрителям покажут новый сериал, премьера которого еще не состоялась. Завершит Ferrum-24 киноконцерт «Кавказская пленница и другие…», на котором артисты театра и кино исполнят известные песни из фильмов Леонида Гайдая.









Фото: YouTube