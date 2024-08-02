Кировский музей получил уникальные экспонаты от Минкультуры России

Минкультуры России 2 августа передало Вятскому палеонтологическому музею 18 предметов, которые были изъяты на российской таможне. Об этом сообщила дирекция 650-летия города Киров.





Среди переданных музею предметов оказались зубы шерстистых мамонтов, челюсти шерстистых носорогов. Наиболее ценной и значимой находкой стал рог шерстистого носорога.





«Кировчане и гости города смогут увидеть эти находки в экспозициях нашего музея совсем скоро, мы сделаем такой подарок жителям в честь 650-летия города Киров», — поделился директор музея Алексей Торопов.





Предметы были конфискованы при попытке несанкционированного вывоза за пределы страны. Артефакты поступили в Минкультуры для последующей передачи музеям на постоянное хранение, изучение и экспонирование.









Фото: предоставлено Дирекцией 650-летия город Киров