Более 60 работ представили на выставке монументального искусства в Вологде

В Вологде открылась выставка монументального искусства под названием «Время собирать», представившая более 60 работ различных лет и техник. Экспозиция развернулась в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова.





Уникальность выставки заключается в том, что на ней показаны все виды монументального искусства, включая масляную живопись, мозаичные работы и другие формы. Директор областной картинной галереи Галина Фалалеева рассказала ТАСС, что выставка является совместным проектом Вологодского художественного музея и московского творческого объединения «Пространство».





«Впечатляет и набор использованных материалов работ — камень, смальта, керамика, дерево, металл и многое другое. Художники выбрали для своих работ совершенно разные темы — от библейских сюжетов до видов современных мегаполисов и фантастических пейзажей», — отметила собеседница агентства.





Авторы работ активно участвуют в оформлении культовых объектов, таких как собор Казанской иконы Божией Матери в Казани и храм Святого Саввы в Белграде. Они также занимаются росписью детских больниц и образовательных учреждений в рамках проекта «Настенная энциклопедия живописи» и принимают участие в реставрации объектов художественного наследия.





В галерее отметили, что монументализм, который был популярен в советские времена, сейчас встречается довольно редко. Именно это делает выставку особенно ценной, так как она демонстрирует трудоемкие и технически сложные процессы создания монументальных произведений искусства.





В рамках выставки планируются мастер-классы по мозаике для взрослых и занятия по археологии для детей. Также организуют психологическую мастерскую «Я – творец», посвященную взаимодействию художника с его творением. 3 августа на одной из стен Центра Корбакова мастера вместе с участниками выставки создадут мозаику. Экспозиция будет доступна до 1 сентября.









Фото: YouTube