Делегация из Бразилии осмотрела главное здание Музея Победы

Музей Победы 1 августа принял делегацию из Федеративной Республики Бразилия. В составе группы находились адмирал Алешандре Рабелло де Фариа, занимающий пост начальника Главного управления технологического и ядерного развития ВМФ Бразилии, и вице-адмирал запаса Энрике Ренато Баптиста де Соуза, работающий советником по связям с общественностью, а также другие официальные лица.





Посетители смогли познакомиться с главным зданием музея на Поклонной горе и отправились на экскурсию по иммерсивной выставке «Подвиг Народа». Во время визита адмирал Алешандре Рабелло де Фариа отметил, что это место способствует размышлениям и сохранению исторической памяти. Он поделился мнением о том, что русская интерпретация истории открыла для него новые грани. Несмотря на свои знания о Первой и Второй мировых войнах, полученных в Бразилии, адмирал отметил, что там акцент ставится на более западный взгляд на события.





Экспозиция «Подвиг Народа» посвящена вкладу всего советского народа в победу. Выставка занимает более 3 тысяч квадратных метров и включает около 7 тысяч экспонатов, трехмерные панели, элементы иммерсивного театра, современные мультимедийные устройства и фильмы, реконструирующие исторические события, снятые по заказу музея.





Бразильская делегация смогла пройти через все ключевые моменты экспозиции — от Брестской крепости до Берлина. Участники ознакомились с библиотекой блокадного Ленинграда, посетили знаменитую Янтарную комнату, заглянули в крестьянскую избу и дом подпольщиков, а также побывали на заводе и в госпитале. Завершил визит подъем на ступени поверженного Рейхстага.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы