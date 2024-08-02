Кинофестиваль Ferrum в Железноводске может стать ежегодным

Кинофестиваль Ferrum, который откроется уже этой осенью в Железноводске, планируют проводить ежегодно. Глава города Евгений Бакулин на пресс-конференции, организованной региональным информационным центром «ТАСС Кавказ» в Железноводске, рассказал о будущем смотра.





Он отметил, что юбилейный фестиваль состоится в 2026 году. Бакулин выразил надежду на поддержку коллег, чтобы фестиваль стал традиционным.





Большинство мероприятий запланировано на площади Ferrum и в городском дворце культуры, который сейчас находится на стадии ремонта. В рамках кинофестиваля также пройдет День города-курорта, объединенный с фестивальными торжествами. В этом году российские артисты презентуют жителям Железноводска праздничный торт весом в одну тонну.





Программа кинофестиваля Ferrum-24 включает показы отечественного кино, концерты, творческие встречи и демонстрацию фильмов из советского кинонаследия. Мероприятие обещает стать значимой культурной вехой для Железноводска и привлечь внимание к региону.









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