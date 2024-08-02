Режиссер Ксавье Долан вернется к работе и снимет фильм ужасов

Ксавье Долан анонсировал возвращение к режиссуре с новым проектом в жанре ужасов. Кинематографист снял последнюю полнометражную работу пять лет назад.





Режиссер Ксавье Долан готовит новый исторический фильм, действие которого развернется во Франции в 1800-х. По словам Долана, идею он задумал еще до начала пандемии COVID-19. Съемки планируют начать в 2025 году. В работе над проектом примет участие его постоянный оператор Андре Тюрпен.





Последний полнометражный фильм Долана «Матиас и Максим» вышел в 2019 году. С тех пор режиссер выпустил сериал «Ночь, когда Логан проснулся», снялся в нескольких небольших ролях, включая участие в фильме «Оно 2», и объявил о своем намерении взять паузу в карьере.





Проекты Долана принесли ему четыре «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Победы в разные годы удостоились фильмы «Это всего лишь конец света», «Мамочка» и «Я убил свою мать».