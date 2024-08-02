Звезды театра и кино споют песни Высоцкого на фестивале Ferrum-2024 в Железноводске

Кинофестиваль Ferrum-2024 откроется киноконцертом, посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Событие пройдет в Железноводске, на Ставрополье, где исполнение песен великого поэта и актера доверили известным деятелям театра и кино.





Генеральный продюсер фестиваля Наталья Мокрицкая на пресс-конференции ТАСС озвучила название открывающего фестиваль мероприятия: «Лучше гор могут быть только горы». Она отметила, что киноконцерты, когда артисты исполняют песни из кинофильмов, некогда пользовались большой популярностью и организаторы с радостью возродят этот формат.





На фестивале соберутся ведущие российские режиссеры и артисты. Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что Железноводск стал местом для кинематографического праздника. Она вспомнила о том, что здесь важно сохранять традиции, заложенные Сергеем Пускепалисом, который внес большой вклад в культурное развитие этого региона.





Фестиваль пройдет с 26 по 29 сентября 2024 года и продолжит идею, заложенную в кинофестивале «Герой и время», организованном Пускепалисом в 2019 году. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что это будет дань уважения не только памяти актера, но и его делу, ведь он, будучи одним из инициаторов прошлого фестиваля, оставил след в сердцах многих.





Сергей Пускепалис, родившийся в Курске в 1966 году и выросший в Железноводске, трагически ушел из жизни в ДТП в сентябре 2022-го. Кинофестиваль Ferrum-2024 обещает стать значимым событием, продолжая традиции, созданные его основателем, и привлекая внимание к лучшим образцам российского кино.









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