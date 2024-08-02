В Коломенском пройдет фестиваль «Казачья станица Москва»

На территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет фестиваль «Казачья станица Москва».



Мероприятие пройдет 14 сентября и станет юбилейным, десятым по счету, сообщили организаторы.



В программу фестиваля войдут Открытый турнир по рубке шашкой, Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой «Кубок столицы - 2024», Показательные выступления по конной казачьей джигитовке.



Турнир по рубке шашкой объединит спортсменов из более чем 40 регионов России. Зрители увидят как индивидуальные соревнования по «Рубке лозы с одной меткой», «Рубке мишени на стойке вперед», «Рубке многократной мишени на стойке вперед», так и соревнования ватажек (команд) в квалификации «Паныка» и «Илан».



На показательных выступлениях в рамках фестиваля всадники Федерации конной стрельбы из лука России и Конного клуба имени генерала Я.П. Бакланова продемонстрируют сложнейшие элементы джигитовки — «Казачий вис», «Казачий обрыв», стойки вниз головой, вертушки, соскоки, пролазы под шеей лошади, стрельбу из лука и многие другие. В заключительной части конных выступлений всадники покажут пирамиду «в три этажа» с российским флагом на вершине.









Фото предоставлено организатором