В Русском музее открылась новаторская выставка «Весть»

В Русском музее состоялось открытие новаторской выставки «Весть».



Впервые в истории музейного дела России лейтмотивом масштабной выставки стала тема информации и коммуникации.



В экспозицию вошли около 300 произведений из музейных и частных коллекций. Это работы из разных эпох — от древнерусского искусства до стрит-арта.



Выставочный проект охватывает оба крыла корпуса Бенуа. Наряду с шедеврами Айвазовского, Репина, Кипренского на выставке представлены произведения современных художников.



«Абсолютная уникальность выставки „Весть“ в том, что это первая комплексная, масштабная экспозиция, посвященная многовековой истории информации и коммуникации как цивилизационного феномена. В основе выставочного проекта — невероятная, огромная коллекция Русского музея. Нашими партнерами выступили ведущие государственные музеи, галереи и частные коллекционеры. „Весть“ — всегда метафора, в этом древнем слове заложены понятия производства информации, ее распространения, восприятия человеком, влияния на повседневную жизнь и большую историю. Мы желаем всем посетителям Русского музея только хороших вестей», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.



В музее отметили, что уникальная по масштабу и новаторским решениям экспозиция убедительно демонстрирует важную роль информации в человеческом обществе на протяжении многих веков.









Фото: пресс-служба Русского музея