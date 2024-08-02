На Ставрополье ежегодно планируют обновлять 20 школ искусств

На Ставрополье ежегодно планируют обновлять около 20 домов культуры и детских школ искусств.



Об этом журналистам сообщил губернатор края Владимир Владимиров.



«В год будем сдавать по одному большому [объекту] культуры в Ставропольском крае. Мы давно этим живем, это наша задача. Будем участвовать в нацпроекте „Культура“. Ежегодно будем ремонтировать 16 домов культуры в год. Мы будем продолжать <...> ремонтировать хотя бы 4-5 детских школ искусств в год», — сказал глава региона на пресс-конференции, посвященной кинофестивалю «Ferrum-24».



В региональном правительстве сообщили, что с 2019 года в регионе реконструированы 34 детские школы искусств, новыми музыкальными инструментами оснащены 33 детские школы искусств, отремонтированы 47 домов культуры, модернизированы 24 библиотеки, оборудованы 5 кинозалов.



«Меня поразило количество создаваемых новых объектов не в рамках национального проекта „Культура“, как регион вкладывается. <...> Меня поражает особое отношение региона к детским образовательным творческим учреждениям. Это действительно очень важно», — заявила на пресс-конференции министр культуры РФ Ольга Любимова.









Фото:Pixabay.com