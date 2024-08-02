Совфед одобрил закон о запрете пропаганды наркотиков в том числе в литературе и кино

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в СМИ и интернете, а также обуславливающий упоминание запрещенных веществ в литературе и кино.



Под пропаганду наркотиков не попадут произведения литературы и искусства, в которых наркотические вещества «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом произведения не должны содержать информации о допустимости, привлекательности, либо необходимости их незаконного потребления, о совершении иных незаконных действий в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений «путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения».



Закон также не будет распространяться на специализированные медицинские и фармацевтические издания, где содержатся сведения о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах.









Фото: пресс-служба Совета Федерации



















