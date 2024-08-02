Голливудский актер Том Круз покажет трюк на закрытии Олимпийских игр. Об этом сообщает TMZ.



По информации издания, актер примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр, где состоится символическая передача эстафеты Лос-Анджелесу.



Отмечается, что Том Круз выполнит «эпический трюк», однако его содержание держится в секрете.



Известно лишь, что трюк будет включать прыжок с большой высоты. В публикации указано, что Том Круз готовился к исполнению номера в течение нескольких месяцев. Часть выступления актера, включающая доставку олимпийского флага на самолете в США и приземление на парашюте рядом со знаменитым знаком Hollywood, будет показана в записи.









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