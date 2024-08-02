Актер примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр.
3 августа пройдет финальный этап номинации «Арт-бульвар».
Праздник отметили в полностью отреставрированной деревянной церкви Ильи Пророка 1755 года постройки.
Глава Минкультуры сообщила, что фестиваль российского кино проходит в рамках годов культуры России и...
Мероприятие, организованное Роскино, пройдет с 5 по 11 августа в трех городах: Пекине, Нанкине и Шэн...
Актер примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр.
3 августа пройдет финальный этап номинации «Арт-бульвар».
Праздник отметили в полностью отреставрированной деревянной церкви Ильи Пророка 1755 года постройки.
Глава Минкультуры сообщила, что фестиваль российского кино проходит в рамках годов культуры России и...
Мероприятие, организованное Роскино, пройдет с 5 по 11 августа в трех городах: Пекине, Нанкине и Шэн...
В список вошли 87 авторов, участвующих в семи номинациях.
Мероприятие объединит более ста представителей клубов исторической реконструкции Санкт-Петербурга и ...
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Жители столицы выберут фильмы, которые школьники и студенты колледжей будут смотреть в следующем уче...
Коллектив выступил в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета.
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Экспозиция «Искусство Северной Азии» откроется под звуки народных арктических инструментов.
02.08.2024