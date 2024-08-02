В отреставрированной церкви в Вологодской области отметили праздник «Ильин день на Цыпино»

В селе Цыпино Кирилловского округа Вологодской области отметили праздник «Ильин день на Цыпино».



Праздник отметили в полностью отреставрированной деревянной церкви Ильи Пророка 1755 года постройки.



Реставрация церкви признана лучшим примером воссоздания деревянного храма в новейшей истории России, говорится в сообщении Кирилло-Белозерского музея-заповедника, куда входит музейный комплекс «Цыпино».



Идея праздника «Ильин день на Цыпино» продиктована особым историческим местом, темой северного крестьянства и близостью села Цыпино к древним монастырям — Ферапонтову и Кирилло-Белозерскому. Памятник деревянного зодчества — церковь Ильи Пророка, у которой сегодня проходили празднества, была построена в 1755 году. Впечатляет история ее сохранения: разрушение храма началось в 1935 году, в 2003 году памятник представлял собой руинированный объект, сохранивший только нижний восьмерик. Деформации стен были настолько велики, что у специалистов аварийность здания не вызывала сомнений, рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.



Руководитель сообщил, что реставрация велась в течение шести лет в полном соответствии с принятыми ИКОМОС стандартами сохранения исторических деревянных сооружений.









Фото: пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника