Ольга Любимова: фестиваль российского кино в Китае особенно важен в контексте 75-летия дипотношений между странами

Фестиваль российского кино, который пройдет в Китае, особенно важен в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, заявила министр культуры России Ольга Любимова, комментируя предстоящее мероприятие.



Глава Минкультуры сообщила, что фестиваль российского кино проходит в рамках годов культуры России и Китая в 2024-2025 гг.



«Мы рады показать китайским зрителям новые российские фильмы, тем более что за последние два года отечественное кинопроизводство переживает настоящий расцвет, появляется все больше кассовых хитов», — приводит слова министра пресс-служба Минкультуры России.



Ольга Любимова добавила, что фестиваль также приурочен к Подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, в рамках которой будет обсуждаться развитие взаимодействия по всем направлениям, включая копродукцию.



«Сейчас российская и китайская стороны делают активные шаги на пути к совместному кинопроизводству, уже есть такие проекты в работе. Также наращивают копродукционный потенциал и российские регионы, в частности Дальний Восток», — добавила министр.



Фестиваль российского кино организован Роскино и пройдет с 5 по 11 августа в трех городах Китая: Пекине, Нанкине и Шэньчжэне.









Фото: пресс-служба Минкультуры России