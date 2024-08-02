В Китае пройдет фестиваль российского кино.



Мероприятие, организованное Роскино, пройдет с 5 по 11 августа в трех городах: Пекине, Нанкине и Шэньчжэне.



Показы организованы совместно с Китайским киноархивом при поддержке Минкультуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии.



Фестиваль приурочен к 17-му заседанию Подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 5 августа.



Китайскому зрителю будут представлены новинки 2024 года: блокбастер «Сто лет тому вперед», драма «Там, где танцуют стерхи», комедия «Поехавшая», драма «Повелитель ветра», драма «Свет».



Будут также показаны полнометражные анимационные фильмы «Чинк. Хвостатый детектив», «Бука. Мое любимое чудище».



В рамках отдельного спецпоказа для научных работников Китайского киноархива состоится показ документального фильма «Победа китайского народа» 1950 года, оцифровку которого обеспечил Госфильмофонд России.



Свои фильмы зрителям презентуют кинематографисты, которые в составе делегации прибудут в Китай.