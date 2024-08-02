Стали известны номинанты Национальной премии в области детской и подростковой литературы

Объявлены номинанты на соискание Национальной премии в области детской и подростковой литературы, передает Министерство культуры России.



Список состоит из 87 авторов, участвующих в семи номинациях: «За вклад в развитие детской литературы» (художник-иллюстратор), «Лучшее прозаическое произведение для детей», «Лучшее прозаическое произведение для подростков», «Лучшее поэтическое произведение для детей», «Лучшее поэтическое произведение для взрослых», «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков», «Лучший издательский проект для детей и подростков».



Короткий список номинантов будет объявлен 1 сентября, а 4 сентября будут названы лауреаты конкурса. Торжественная церемония пройдет в рамках Московской международной детской книжной ярмарки.



Национальная премия в области детской и подростковой литературы учреждена в 2023 году Министерством культуры и Минцифры РФ.









Фото: пресс-служба Минкультуры России