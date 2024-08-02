В Царском Селе пройдет военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914»





Фото: музей-заповедник «Царское Село»

Мероприятие объединит более ста представителей клубов исторической реконструкции Санкт-Петербурга и Москвы.Фестиваль, сообщили в музее-заповеднике, станет одним из главных событий, которые музей подготовил к двум датам: 110-летию начала Первой мировой войны и 10-летию открытия в Ратной палате музея «Россия в Великой войне» — единственного в современной российской истории музея, посвященного этой трагическому периоду начала XX века.В рамках фестиваля рядом с Ратной палатой реконструкторы обустроят военно-исторические лагеря, где будут работать интерактивные площадки, выставки техники и вооружения под открытым небом.В число экспонатов войдут полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций. В их числе — первый в мире тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» конструктора Игоря Сикорского, аэроплан «Фарман-16» из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса. На площадке «Русская авиация» будет реконструирована часть полевого аэродрома периода Первой мировой войны.