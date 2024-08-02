В Москве стартовало голосование за фильмы нового сезона проекта «Московское кино в школе».



Жители столицы выберут фильмы, которые школьники и студенты колледжей будут смотреть в следующем учебном году. Традиционно учащихся познакомят с девятью лентами, которые они обсудят с представителями сферы кино, передает департамент культуры Москвы.



Проект «Московское кино в школе» стартовал в 2018 году. За время его реализации более 200 тысяч учащихся познакомились с классикой отечественного кинематографа.



«С помощью таких картин школьники и студенты колледжей не только приобщаются к культуре и истории нашей страны, но и учатся понимать поступки людей в разных ситуациях и обстоятельствах», — рассказала директор Московского центра воспитательных практик Мария Андрианова.



Голосование за фильмы, участвующие в проекте, проходит на портале «Московское кино в школе». Любой желающий может выбрать один фильм в каждой из девяти категорий.



Результаты голосования будут объявлены 1 сентября.









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