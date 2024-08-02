Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева впервые за 10 лет выступил в Севастополе

02.08.2024
В Севастополе впервые за 10 лет состоялось выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Коллектив выступил в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета, сообщает
ТАСС.
«Мы привезли программу [„Классика Игоря Моисеева“], которая объехала весь мир и имела огромный успех. Ансамбль сегодня развивается точно так же, как он развивался при Игоре Александровиче Моисееве, мы следуем всем его заветам», — приводит агентство слова художественного руководителя — директора ансамбля Елены Щербаковой.
Ансамбль представил севастопольской публике хореографические шедевры Игоря Моисеева, воссоздающие портреты разных народов, их культуру, традиции и обычаи.
«Сегодня это особенно важно: несмотря на непростые условия, наш фестиваль состоялся <...>. Особенно важно, что, когда полмира пытается отменить Россию в культурном плане, такие мероприятия проходят», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
VIII Фестиваль оперы и балета в Севастополе проходит с 29 июля по 9 августа.
Фото: пресс-служба Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
/www.moiseyev.ru