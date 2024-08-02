Умер гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин

Скончался гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин.



Советский и российский рок-музыкант умер на 63-м году жизни. О кончине музыканта в своем Telegram-канале сообщил его коллега Гарик Сукачев.



«Сегодня не стало Сергея Левитина, гитариста группы „СерьГа“. Сергей стоял у истоков групп „СерьГа“ и „Мордор“, был гитаристом „Ва-банка“... Светлая память», — говорится в сообщении.



Российский рок-музыкант, гитарист, автор песен Сергей Левитин входил в первый состав группы «СерьГа», стоял у истоков группы «Мордор», играл с «Ва-банком», был саунд-продюсером ряда альбомов «Алисы».









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