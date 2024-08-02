Умер гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин

Герои фильма по сюжету живут на станции, которая расположена на дрейфующей льдине, и исследуют регио...
Жители столицы выберут фильмы, которые школьники и студенты колледжей будут смотреть в следующем уче...
Коллектив выступил в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета.
О кончине музыканта в своем Telegram-канале сообщил его коллега Гарик Сукачев.
Главные роли исполнили Максим Лагашкин и Александр Златопольский.
Герои фильма по сюжету живут на станции, которая расположена на дрейфующей льдине, и исследуют регио...
Жители столицы выберут фильмы, которые школьники и студенты колледжей будут смотреть в следующем уче...
Коллектив выступил в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета.
О кончине музыканта в своем Telegram-канале сообщил его коллега Гарик Сукачев.
Главные роли исполнили Максим Лагашкин и Александр Златопольский.
Всего в ленте насчиталось 119 случаев употребления распространенного нецензурного слова.
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Выступление состоялось спустя 10 лет после последнего выхода коллектива на севастопольскую сцену.
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Инсталляции представляют собой реплики к полотну художника «Спортсмены».
В Минкультуры России указали на важность межмузейного обмена на примере Бурятии.
02.08.2024