Вышли первые кадры семейной комедии «Битва пап»

01.08.2024
Опубликован трейлер отечественной семейной комедии под названием «Битва пап». Картина выйдет в российский прокат 17 октября, в День отца.
Сюжет фильма вращается
вокруг возлюбленных Кости и Маши, которые намерены узаконить свои отношения. Однако их планы сталкиваются с серьезными проблемами, когда два отца, сыгранные Максимом Лагашкиным и Александром Златопольским, начинают вести бесконечные споры о том, как должна выглядеть идеальная свадьба и какие жизненные ценности стоит передать их детям.
В комедийном проекте также сыграли такие актеры, как Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Наталья Рудова, Роман Мадянов, Михаил Тарабукин, Сергей Штепс и Анна Уколова. Музыкальное сопровождение к фильму создал знаменитый DJ Грув.
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к исторической драме «Столыпин». Режиссерское кресло занял Алексей Андрианов.
Фото: YouTube