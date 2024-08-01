Умерла актриса театра и кино Людмила Приходько

Советская украинская актриса Людмила Приходько ушла из жизни в 79 лет. Ее не стало 1 августа, сообщили в пресс-службе Волынского драмтеатра.





Будущая актриса родилась 19 июня 1945 года. Приходько окончила школу с золотой медалью и поступила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После получения диплома она поступила на службу в Полтавский театр имени Гоголя. Вышла замуж за режиссера Николая Стефурака и уехала в Тернополь. После этого работала в ряде других советских театров. На ее счету – более 150 ролей.





Кинодебют актрисы состоялся в 1966 году. Приходько снялась в таких фильмах, как «Бурьян», «Прощайте, фараоны!», «Найди свой дом», «Гений» с Абдуловым и Смоктуновским и других.





В 1993 году актриса удостоилась звания народной артистки Украины. С 1976-го служила Волынскому драмтеатру.









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