Информационное агентство «Регнум» совместно с несколькими ведущими информационными агентствами Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей выпустило документальный сериал, который исследует связь Донбасса и Новороссии с русским миром через истории простых людей. Об этом заявили представители Донецкого агентства новостей (ДАН), принимавшего участие в проекте.





Сериал под названием «Неновые регионы: дорога домой» создавался с целью продемонстрировать связи Донбасса и Новороссии с другими регионами России, основываясь на судьбах соотечественников. В сообщении подчеркивается, что Донбасс и Новороссия всегда оставались и продолжают быть частью русского мира, составляя неотъемлемую часть большой страны. Однажды объединенные многовековой историей, эти регионы по-прежнему связывают судьбы людей.





Документальная лента включает 10 серий, каждая из которых рассказывает истории людей, которые отправляются в регионы Донбасса и Новороссии. Эти герои возвращаются в родные места с целью восстановить родственные связи, почтить память предков и участвовать в возрождении городов, а также помогать нуждающимся. Все серии планируется выпустить до конца года.





Первый эпизод посвящен семье Сидоровых из Калуги. Игорь, травматолог, и Дарья, фельдшер, уже не в первый раз приезжают на помощь в Первомайск Луганской Народной Республики. Их желание участвовать в восстановлении регионов придает сил, ведь они не могут оставаться в стороне, пока их соотечественники сражаются за Родину. Этот эпизод рассказывает о жизни в прифронтовом госпитале, трудностях, с которыми сталкиваются врачи, работающие круглосуточно, а также о фельдшерах, эвакуирующих раненых с поля боя.









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