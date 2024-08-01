Мишустин подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке к 150-летию СТД России

Правительство Российской Федерации утвердило организационный комитет, который займется подготовкой и проведением празднования 150-летия Союза театральных деятелей (СТД) России. Комитет возглавит Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, которое уже опубликовано.





В состав комитета вошли 30 человек, среди которых вице-премьер Татьяна Голикова, председатель СТД Владимир Машков, помощник президента Владимир Мединский, генеральный директор Большого театра и сопредседатель СТД Валерий Гергиев, а также министр культуры России Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов и министр цифрового развития Максут Шадаев.





Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея в 2026 году. Союз театральных деятелей был основан в 1876 году как Общество взаимного вспоможения русских артистов. Сегодня союз объединяет профессионалов театрального искусства со всей страны. Основные задачи СТД включают содействие развитию театрального искусства, практическую помощь театрам и театральным школам, развитие культурных связей как внутри России, так и за ее пределами, а также защиту социальных и профессиональных интересов творческих работников театра.









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