Музей Востока представит уникальные предметы древних народов Севера

В Музее Востока состоится торжественное открытие зала «Искусство Северной Азии». Начальник Чукотской археологической экспедиции Кирилл Днепровский поделится историей находок, которые стали основой для уникальной экспозиции.





После его выступления Юрий Габров, руководитель Московского этнографического общества, продемонстрирует звучание народных арктических инструментов, использовавшихся в каменном и бронзовом веках. Эти инструменты, которые исчезли с течением времени, были восстановлены в рамках этномузыковедческого проекта Usi. Гости смогут услышать инуитский таутирут — смычковую цитру коренных жителей Канады, а также инструменты палеоазиатского населения, такие как ванны-ярар и въюлгын.





Экспозиция «Искусство Северной Азии» открылась в Музее Востока в 1993 году. За три десятилетия научные сотрудники провели значительные исследования культуры и искусства коренных народов Севера, что позволило пополнить коллекцию музея ценными находками. Теперь настало время обновить выставку.





Новая экспозиция включает две части: «Археология Чукотки» и «Декоративно-прикладное искусство Якутии, Таймыра, Приамурья и Чукотки». В обновленной выставке представлены настоящие шедевры, среди которых уникальная реконструкция «гарпунного комплекса» — орудия древних морских зверобоев Чукотки, а также элементы единственного полностью раскопанного жилища азиатских эскимосов.





Хранитель музея Михаил Абрагин отметил, что новая экспозиция действительно уникальна и не имеет аналогов ни в России, ни за ее пределами. Вход на церемонию открытия и концерт будет доступен для посетителей учреждения по билетам.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Востока