Нагиев снялся в сериале после двухлетней паузы в кинокарьере

Актер Дмитрий Нагиев готовится вернуться на экран после почти трехлетнего отсутствия. Канал НТВ анонсировал выход нового детективного проекта с его участием.





Один из фильмов, в котором сыграет Нагиев, называется «Злые языки». Этот проект основан на произведениях нижегородского краеведа Николая Свечина. В фильме актер исполнит роль дворянина Евдокима Нефедьева. Сериал рассказывает о том, как персонаж Нагиева становится жертвой нападения на ярмарке, а городской сыщик начинает расследование, погружаясь в мир теней города.





Кроме «Злых языков», у Нагиева есть и другие проекты. Однако они пока находятся в стадии ожидания. В числе запланированных работ — «12 стульев», «Зять» и «Колбаса».





Дмитрий Нагиев ушел с экранов в феврале 2022 года и не появлялся в популярных шоу, таких как «Голос», а также в новогодних программах и сериалах.









Фото: YouTube