Студия Universal Pictures снимет байопик о Бритни Спирс

Студия Universal Pictures объявила о покупке прав на бестселлерные мемуары Бритни Спирс под названием «Женщина во мне». Режиссер Джон М. Чу, известный по фильму «Злая», и продюсер Марк Платт займутся разработкой экранизации.





Спирс поделилась радостной новостью о своем «секретном проекте» с поклонниками в социальных сетях, отметив, что Платт всегда создавал ее любимые фильмы. Universal выиграла права на мемуары обладательницы премии «Грэмми» на аукционе. Книга, вышедшая в октябре прошлого года, разошлась тиражом более 2,5 миллиона экземпляров только в США.





В своих мемуарах Спирс откровенно рассказала о своем пути к славе, начиная с участия в «Клубе Микки Мауса» и заканчивая широко обсуждаемым случаем опекунства. Аудиокнига, которую озвучила номинированная на «Оскар» актриса Мишель Уильямс, где есть предисловие от самой Спирс, стала самой быстро продаваемой в истории издательства Simon & Schuster.









Фото: YouTube