Умер заслуженный артист России Абдуллах Габибов

30 июля 2023 года мир искусства пережил утрату — скончался актер Лезгинского театра, народный артист Дагестана и заслуженный артист России Абдуллах Габибов. Об этом сообщили его коллеги.





Абдуллах Габибов родился в 1949 году в селе Чах-Чах. Он начал свой путь, обучаясь на театральном отделении Дербентского республиканского культпросветучилища. С 1967 года актерская карьера Габибова неразрывно связана с Лезгинским театром, где он сыграл более 150 ярких ролей как в классическом, так и в современном репертуаре. Среди самых запоминающихся образов выделяются персонажи из «Каменного гостя» и «Короля Лира».





В 1995 году Габибов получил звание народного артиста Республики Дагестан, а в 2005-м стал заслуженным артистом Российской Федерации. В некрологе, опубликованном пресс-службой театра, отмечается, что актер обладал благородством, харизмой и обаянием, что сделало его любимцем публики.





Также стало известно, что Абдуллах Габибов занимался созданием музыки для спектаклей, переводил пьесы на лезгинский язык, озвучивал мультфильмы и снимался в художественных и документальных фильмах. Его вклад в культуру останется в памяти многих.









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