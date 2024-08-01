Ольга Любимова обсудила поддержку учреждений культуры Ставрополья с губернатором Владимировым

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Стороны обсудили поддержку местных учреждений культуры.





Ольга Любимова напомнила, что с начала реализации нацпроекта «Культура» в регионе реконструировали 34 детских школы искусств. Оснащение музыкальными инструментами получили 33 ДШИ. В рамках нацпроекта было отремонтировано 47 домов культуры, модернизировано 24 библиотеки, оборудовано пять кинозалов.





«Благодарю коллег за активное вовлечение в культурную жизнь региона!» — написала Ольга Любимова в Telegram-канале.





Министр также посетила отреставрированный в 2020 году краевой театр кукол. Ольга Любимова побывала в отремонтированной ДШИ Ставрополя и одной из модельных библиотек.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой